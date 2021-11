CCJ do Senado aprova nove indicações em sabatinas-relâmpago

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Após uma maratona relâmpago de sabatinas, a CCJ do Senado acabou de aprovar a indicação de nove autoridades para o Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Nacional de Justiça, e o Conselho Nacional do Ministério Público.

Os nove indicados foram ouvidos em menos de duas horas e tiveram seus nomes aprovados sem grandes questionamentos. Das dez indicações pendentes na comissão presidida por Davi Alcolumbre, ficou faltando apenas a de André Mendonça para o STF, marcada para a manhã desta quarta-feira.

Ao fim da votação, Alcolumbre informou que encaminharia as indicações imediatamente para o plenário, onde o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve iniciar a sessão em instantes.

Veja abaixo os nomes dos aprovados na CCJ:

Morgana de Almeida Richa (TST)

Juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, foi indicada pelo presidente Jair Bolsonaro

Juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, foi indicada pelo presidente Jair Bolsonaro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho (CNJ)

Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, foi indicado para ocupar a vaga destinada à Corte

Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, foi indicado para ocupar a vaga destinada à Corte Jane Granzoto Torres da Silva (CNJ)

Desembargadora, foi indicada pelo Tribunal Superior do Trabalho

Desembargadora, foi indicada pelo Tribunal Superior do Trabalho Roberto da Silva Fragale Filho (CNJ)

Juiz do Trabalho, foi indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho

Juiz do Trabalho, foi indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho Richard Paulo Pae Kim (CNJ)

Juiz estadual, foi indicado pelo Supremo Tribunal Federal

Juiz estadual, foi indicado pelo Supremo Tribunal Federal Mauro Pereira Martins (CNJ)

Desembargador de Tribunal de Justiça, foi indicado pelo Supremo Tribunal Federal

Desembargador de Tribunal de Justiça, foi indicado pelo Supremo Tribunal Federal Marcio Luiz Coelho de Freitas (CNJ)

Juiz Federal, foi indicado para a vaga do Superior Tribunal de Justiça

Juiz Federal, foi indicado para a vaga do Superior Tribunal de Justiça Salise Monteiro Sanchotene (CNJ)

Desembargadora, foi indicada para a vaga do Superior Tribunal de Justiça

Desembargadora, foi indicada para a vaga do Superior Tribunal de Justiça Daniel Carnio Costa (CNMP)

Juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi indicado pelo Superior Tribunal de Justiça