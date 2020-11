Câmara pede explicações ao Ministério da Saúde sobre testes de covid-19

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Ministério da Saúde foi convidado a falar à Câmara dos Deputados sobre os 6,86 milhões de testes de coronavírus que estão mofando em um depósito e correm o risco de perder a validade.

Uma audiência pública foi convocada para esta quarta-feira pela comissão externa de enfrentamento à pandemia após a revelação feita pelo Estadão neste domingo.

Para a reunião, foram chamados o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo De Medeiros, o diretor do Departamento de Logística em Saúde do ministério, Roberto Ferreira Dias.



O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Carlos Lula e o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Willames Freire, também participarão.