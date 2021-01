Câmara dos Deputados volta aos trabalhos com Pazuello na mira

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ano novo começa no Congresso Nacional a partir da semana que vem, e os olhos dos parlamentares devem se voltar com toda a carga à atuação de Eduardo Pazuello no combate ao coronavírus.

Uma das primeiras ações será capitaneada pela Comissão Externa que acompanha as ações contra a covid-19: o presidente do grupo, deputado Luizinho (PP-RJ), vai pedir para que o Ministério da Saúde se manifeste sobre o critério de prioridade adotado na vacinação.

Segundo o parlamentar, a pasta de Pazuello precisa se posicionar sobre a não inclusão de pessoas com mais de 75 anos na lista dos que precisam logo se vacinar, ao lado dos profissionais de saúde da linha de frente. “Esse grupo tinha que ser tratado como prioridade absoluta”, explica.