Contrato da vacina de Oxford com o Ministério da Saúde na mira da Câmara

A vacina contra o coronavírus que será produzida pela Fiocruz será tema de uma audiência pública na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, com o objetivo de apresentar as últimas atualizações sobre as pesquisas e o atual cronograma para a produção do medicamento, feito em parceria com a universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca.

Deputados que participarão da audiência devem questionar a Fiocruz e o Ministério da Saúde sobre o contrato para a produção de 100 milhões de doses assinado no último dia 8 — sem que houvesse, por exemplo, cerimônia pública, como havia previsão de acontecer.

Os parlamentares também querem saber quais foram os termos do contrato firmado. O Radar mostrou que a assinatura do documento foi adiada depois que o Ministério da Saúde pediu para que a Fiocruz refizesse o contrato.

A produção da vacina, denominada ChAdOx1 nCoV-19, está sendo viabilizada pela MP 994/2020, publicada em 7 de agosto, que abre crédito extraordinário de 1,9 bilhão de reais para o Ministério da Saúde. O debate ocorre a partir das 10h na Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19.