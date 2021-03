Luciano Huck debate renovação política com Eduardo Leite e Barroso

Uma pesquisa revela que o desejo de renovação política este ano está ainda maior do que no ano anterior entre os eleitores brasileiros. Em 2020, 82% defendiam que teria de haver uma renovação na política brasileira. Em 2021, esse número subiu para 96%. A pesquisa é do RenovaBR em parceria com o Instituto Locomotiva e foi realizada entre os dias 12 e 19 de janeiro, com 1.500 eleitores acima de 16 anos de 65 cidades, de todos os estados do Brasil.

Esse e outros achados da pesquisa serão revelados na próxima quinta-feira, quando o RenovaBR irá apresentar os resultados de 2020 em evento online que contará com a presença do ministro do STF e presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e doadores e conselheiros do RenovaBR. A mediação será feita pelo apresentador Luciano Huck. O evento, aberto ao público, será transmitido na página da escola de democracia no Youtube, a partir das 18h.