Bolsonaro só reforçou importância do teto de gastos, diz Guedes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Chefe da Economia do governo de Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes não viu na fala do presidente um motivo para pânico ou para colocar em dúvida a estratégia em curso na política do governo.

Para o ministro, o presidente, ao falar que o Brasil quebrou e que ele não pode fazer nada, se referia ao esgarçamento das contas públicas. A fala de Bolsonaro, diz Guedes, apenas reforçou a importância do teto de gastos, ao reconhecer a gravidade da situação nas contas públicas.

“O presidente (com a fala dele) estava se referindo ao setor público, à gravidade da nossa situação fiscal. O setor público quebrou. Quando entra a turma para arrumar tudo, que somos nós, cai um raio na gente que foi essa pandemia que nos obrigou a gastar mais um monte de dinheiro. O setor público tá quebrado. Essa foi a fala do presidente, que mostra compromisso com o teto de gastos. Por isso que é preciso respeitar o teto. Não tem razão para pânico nem tumulto nessa fala”, diz Guedes ao Radar.

O ministro diz que a economia “voltou em V” e que já mostra recuperação. “Estamos retomando o crescimento. O setor privado está decolando de novo enquanto o setor público está reparando os excessos do passado”, diz Guedes.