Bolsonaro resgata Pazuello, que terá novo cargo no governo

Demitido há quase um mês do comando do Ministério da Saúde, o general Eduardo Pazuello vai voltar ao governo Bolsonaro. Dois auxiliares do presidente confirmaram ao Radar que Bolsonaro decidiu nesta quinta-feira o novo emprego do ex-ministro na sua gestão.

A informação que circula no comando do Exército, para onde Pazuello retornou após a turbulenta passagem pelo ministério, é de que o general deve ganhar uma posição no Palácio do Planalto.

As fontes militares não confirmam qual cargo será dado ao ex-ministro, mas dizem que a mudança irá ocorrer porque ele precisa de foro especial para se blindar das ações nos tribunais por conta da questionada atuação na Saúde durante a pandemia da Covid-19.

A eventual ida de Pazuello para chefiar a SAE, Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, está descartada. A pasta é comandada pelo almirante Flávio Rocha, que acumula o cargo com o de Secom –até que seu substituto seja definido.