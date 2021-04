Bolsonaro começa a formar equipe de campanha para 2022

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em sigilo, Jair Bolsonaro deu seu primeiro passo rumo à campanha. Ele convidou Onyx Lorenzoni para, assim como em 2018, ser seu coordenador eleitoral. A montagem da equipe de reeleição, com o gaúcho no comando, já começou a ser estudada.

Ainda não está claro, porém, se a marcha de Onyx no comando do projeto de reeleição é definitiva ou apenas um empurrão no início dos trabalhos.

É que o ministro da Secretaria-Geral da Presidência passou os últimos anos alimentando o sonho de disputar o governo do Rio Grande do Sul. Por ora, ele segue dando entrevistas de olho no Palácio Piratini.