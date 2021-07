Bolsonaro reafirma que vai vetar fundão de R$ 5,7 bilhões

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Bolsonaro voltou a afirmar nesta terça, 20, que vai vetar o aumento do fundo eleitoral para 5,7 bilhões de reais. A medida foi aprovada pelo Congresso na última semana.

“Defendemos, acima de tudo, a harmonia entre os Poderes, bem como a sua autonomia. É partindo deste princípio que jogamos, desde o início, dentro da Constituição. Dito isso, em respeito ao povo brasileiro, vetarei o aumento do fundão eleitoral”, publicou em seu Twitter.

Mais cedo, Bolsonaro já havia declarado em entrevista à Radio Itatiaia que barraria o aumento. Na segunda, fez o mesmo em entrevista à TV Brasil.

À rádio, o presidente mencionou que a lei que criou o financiamento de campanhas via fundão prevê uma correção pela inflação e que o valor definido na última semana pelo Congresso acabou “extrapolando” o que foi determinado para as eleições de 2018.

Bolsonaro não deixou claro, no entanto, se vai seguir o cálculo da inflação no montante destinado às campanhas eleitorais do ano que vem.