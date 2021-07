Bolsonaro liga metralhadora contra o STF e testa Ciro Nogueira

Novo chefe da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira nem esquentou a cadeira no Planalto e já tem uma crise para administrar. Com tantos problemas pendentes para o governo no STF, o novo estrategista não precisava de mais brigas e polêmicas provocadas pelo presidente. Pois é o que Jair Bolsonaro vem oferecendo a Nogueira desde que o auxiliar topou a empreitada.

Nesta quinta, Bolsonaro atacou o STF, acusou Luiz Fux e Rosa Weber de propagarem fake news e cometerem crime com a postagem nas redes que desmentiu o próprio presidente sobre os poderes do governo no combate à pandemia.

O presidente continuou atacando a Justiça Eleitoral, a urna e o presidente do TSE Luis Roberto Barroso. Também prometeu mostrar provas no fim da tarde sobre as supostas fraudes eleitorais que justificariam a girafa do voto impresso.

Em resumo, Bolsonaro já começou a testar a paciência do centrão nas primeiras horas de comando de Nogueira no Planalto.

Há duas semanas, o Radar mostrou como o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, foi ao Alvorada pedir uma trégua ao presidente, um silêncio de 120 dias para que a base aliada pudesse trabalhar em paz e aprovar as pautas do governo sem crises artificiais no ambiente político. Bolsonaro, pelo visto, decidiu ignorar o pedido.

Já Nogueira espera ter influência na Casa Civil para tornar mais suave o caminho de Bolsonaro e de seus apoiadores — os partidos do centrão — rumo a reeleição. Com o presidente anunciando que não aceitará a derrota nas urnas, a crise deve seguir no Planalto, com a popularidade ainda mais em queda, como devem registrar na próxima semana os institutos de pesquisa nos novos levantamentos.