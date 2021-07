Em sigilo, Arthur Lira costurou acordo para que Bolsonaro modere falas

No domingo passado, depois das grosserias disparadas por Jair Bolsonaro contra o presidente do TSE, ministro Luis Roberto

Barroso, o chefe da Câmara, Arthur Lira, foi ao Palácio da Alvorada em missão de paz.

Auxiliares de Bolsonaro, que tiveram acesso ao que foi conversado, dizem que o deputado buscou mostrar ao presidente como as falas dele prejudicavam apenas o próprio governo. “Sempre que o senhor ataca, tendo razão ou não, o principal prejudicado é o senhor”, disse Lira a Bolsonaro.

O presidente da Câmara é, no momento, a autoridade mais próxima de Bolsonaro no Planalto. O presidente até se dá bem com Luiz Fux, o chefe do Supremo, mas não há a intimidade política para conversas. O mesmo ocorre com Rodrigo Pacheco, visto no Planalto como concorrente direto de Bolsonaro.