Bolsonaro festeja CPI da Pandemia… no Rio Grande do Norte

O presidente Jair Bolsonaro parabenizou nesta quarta-feira, 4, deputados estaduais do Rio Grande do Norte pela abertura de uma CPI para investigar suspeitas de desvios na gestão da pandemia de Covid-19 no Estado.

A saudação foi feita há pouco durante uma entrevista ao vivo a uma rádio local. O presidente foi informado por um dos entrevistadores que a assembleia legislativa do RN havia aberto uma CPI e que o primeiro convocado seria justamente o secretário-executivo do Consórcio Nordeste, Carlos Gabbas.

Gabbas já teve um pedido para que preste depoimento na CPI da Pandemia no Senado negado pelos senadores. Ele é ex-ministro do governo de Dilma Rousseff e atualmente filiado ao PT.

Um dos principais focos dos governistas na CPI é mostrar que a corrupção na gestão da pandemia não seria exclusiva do governo federal. Suspeitas de irregularidades nas compras do Consórcio Nordeste, que é um conjunto de estados que se juntaram para compras coletivas de insumos médicos, são regularmente citadas pelos senadores governistas.

Bolsonaro gostou de ouvir que a investigação estadual iria mirar um desafeto seu e aproveitou para tentar desacreditar a investigação a nível federal, tocada pelos senadores da comissão.

“Parabéns à assembleia do Rio Grande do Norte. Tem que buscar a verdade. Quando você pega um corrupto, você inibe outras pessoas de fazê-lo. O que de bem gerou essa CPI (do Senado) até o momento? Nada”, disse.