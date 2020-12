Bolsonaro entrará 2021 como inimigo da vacina; uma ala do governo chora

Aliados de Jair Bolsonaro da chamada ala moderada do governo passaram boa parte do ano tentando melhorar a imagem do presidente.

Acabar com as falas absurdas na porta do Palácio da Alvorada foi uma das primeiras medidas. Melhorar as aparições públicas do presidente, durante a pandemia foi outro movimento ensaiado. Bolsonaro até usou máscara em alguns momentos.

O ano, no entanto, vai terminar em pura desolação para essa turma. Bolsonaro, que não mede palavras nem pode ser tutelado, entrará 2021 como inimigo da vacina. Justamente a saída desse pesadelo. A coisa que a maioria do país mais deseja. Haja marqueteiro para resolver algo assim em 2022.