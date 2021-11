Bolsonaro e Valdemar cancelam evento de filiação ao PL

O PL divulgou na manhã deste domingo, 14, que foi cancelado o evento de filiação de Bolsonaro ao partido de Valdemar Costa Neto que aconteceria no próximo dia 22 de novembro. Segundo comunicado da assessoria do partido, eles tiveram uma intensa troca de mensagens nesta madrugada e decidiram adiar o evento. Bolsonaro está em Dubai, mas estaria de volta no Brasil a tempo do evento. Com Bolsonaro é assim, dizem alguns político, nunca se sabe. Ainda mais quando nada foi assinado. Nos últimos dias, o presidente tem sofrido uma série de críticas por se filiar ao partido de um condenado do esquema do mensalão.

