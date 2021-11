Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O operador Lucio Funaro, que delatou Valdemar Costa Neto no mensalão e, assim, ajudou a levar para a cadeia o chefe do PL — novo aliado do presidente Jair Bolsonaro — foi irônico ao comentar o casamento entre os dois.

“Tomara que o presidente se torne tão competente para administrar o Brasil como Valdemar administra o PL”, disse o delator ao Radar.