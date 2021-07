‘Bolsonaro, cumpra a sua palavra, vete tudo’, desafia vice da Câmara

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atacado pelo presidente Jair Bolsonaro por comandar a votação na Câmara dos Deputados em que o aumento do fundo eleitoral foi aprovado, o vice-presidente da Casa, Marcelo Ramos desafiou ele nesta segunda-feira a “vetar tudo”. Mais cedo, Bolsonaro afirmou que só vetaria parte do fundão, depois de dizer que vetaria “o aumento”.

Para Ramos, o presidente está fazendo um “jogo de cena” para praticamente dobrar o valor dos recursos públicos destinados ao financiamento de campanhas eleitorais com relação ao do pleito de 2020.

“A verdade é uma arma muito poderosa e ela sempre se impõe. Desde que iniciou essa polêmica, eu sempre alertei da minha desconfiança de que o presidente estava fazendo um um jogo de cena para, através dos seus líderes aprovar os 5,7 bilhões, vetar e apresentar uma proposta de 4 bilhões sob o argumento de que estaria reduzindo, quando, na verdade, ele estaria mais que dobrando o fundo eleitoral dos atuais 1,7 bilhões”, declarou Ramos.

“Não precisou de muito tempo para a máscara do presidente cair e ficar claro que ele sempre desejou e deseja o aumento do fundo eleitoral. Bolsonaro, cumpra a sua palavra, vete tudo”, concluiu.

Na semana passada, Bolsonaro afirmou na saída do Palácio da Alvorada que Ramos é “insignificante” e “atropelou o regimento” enquanto atuava como presidente em exercício na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, na semana anterior, quando o aumento bilionário do fundo eleitoral foi aprovado com votos de bolsonaristas.