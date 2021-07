Bolsonaro diz que só vetará parte do fundão e pede para ‘não apanhar’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro conversava com seus fãs no cercadinho do Palácio da Alvorada na manhã desta segunda-feira quando ouviu um elogio de um apoiador:

“Parabéns para o presidente por vetar os 6 bilhões do fundão”.

O presidente logo mudou o semblante e pediu para eles esperarem, fazendo um gesto com as mãos.

“Olha, deixar claro uma coisa: vai ser vetado o excesso do que a lei garante, tá? A lei, quase 4 bilhões o fundo. O extra de 2 bilhões, vai ser vetado”, anunciou Bolsonaro, que na semana passada declarou que vetaria “o aumento do fundo eleitoral”.

Nas eleições de 2020, o valor destinado ao fundão foi de 2 bilhões de reais. Para o pleito do ano que vem, o Congresso aprovou 5,7 bilhões de reais para financiar as campanhas eleitorais.

“Se eu vetar o que tá na lei, eu tô em curso de crime de responsabilidade”, justificou o presidente.

Ele ainda aproveitou para fazer um pedido inusitado aos apoiadores: não apanhar.

“Espero não apanhar do pessoal aí, como sempre, né? Porque se começar a bater muito, vão escolher no segundo turno Lula ou… ou… ou Ciro. A crítica é válida quando ela tem fundamento. Não pode simplesmente… É igual o leite condensado. Parte da direita bateu tanto em mim que eu falei: ‘pelo amor de Deus, será que eu tô consumindo tanto de leite condensado assim?'”.