Bolsonaro consola Paulo Guedes no Planalto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Maltratado no Congresso, Paulo Guedes ganhou colo de Bolsonaro. “O PG é um injustiçado”, diz o presidente.

Tanto na Câmara quanto no Senado, os líderes partidários costumam espinafrar o ministro da Economia, dizendo que não apoiam nada que venha diretamente de Guedes.

O prestígio do Posto Ipiranga no Planalto, no entanto, segue inabalado. Até Ciro Nogueira, que outro dia tentou derrubar Guedes recrutando nomes na Faria Lima percebeu isso da forma mais difícil.