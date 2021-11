Bolsonaro anula medalha do mérito científico a médico contra cloroquina

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um dia após assinar decreto concedendo a si mesmo o título mais alto da Ordem Nacional do Mérito Científico — honraria praxe ao presidente da República –, Bolsonaro revogou as condecorações de dois médicos homenageados na categoria “Comendador da Ordem”.

A “importância” da medida era tão grande que o governo teve que publicar uma edição extra do Diário Oficial da União só para isso.

Segundo o Metrópoles, o infectologista Marcus Vinícius de Lacerda é autor de um estudo pioneiro no país sobre a ineficácia do uso de cloroquina no tratamento da Covid-19.

Já Adele Schwartz Benzaken foi diretora do departamento de HIV/Aids do Ministério da Saúde, mas foi exonerada no início da atual gestão.

A Ordem Nacional do Mérito Científico premia personalidades nacionais e estrangeiras que fizeram contribuições relevantes para a ciência e a tecnologia.