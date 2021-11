Bolsonaro concede medalha de mérito científico a… Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) assinou um decreto condecorando a si mesmo e a ministros de seu governo uma série de títulos da Ordem Nacional do Mérito Científico.

O decreto com as outorgas foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira.

Chefe da classe mais alta, a Grã-Cruz, Bolsonaro foi oficializado como grão-mestre — posto regimentalmente reservado ao presidente da República — e, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, recebeu o título de chanceler — condecoração também prevista para o titular da pasta.

Ao ministro da Economia, Paulo Guedes, foi reservado um lugar no Conselho da Ordem. Durante reunião ministerial na última semana, Guedes chamou o ministro astronauta de “burro” a interlocutores. De acordo com o chefe da Economia, Pontes não tem feito uma boa gestão dos recursos da sua pasta.

O decreto publicado nesta quinta também oficializou outros títulos da Grã-Cruz, como o de secretário-executivo e de personalidades nacionais da Ordem.