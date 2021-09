Bolsonaristas atacam jornalistas e tentam invadir ministério na Esplanada

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um grupo de bolsonaristas que estava na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, tentou invadir o prédio do Ministério da Saúde na manhã desta quarta-feira, dia seguinte ao ato realizado na região com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

O grupo de poucas dezenas de pessoas vestidas de verde e amarelo foi impedido de entrar no edifício por seguranças da pasta. Na sequência, perseguiram cinegrafistas da Record e do SBT aos gritos de “Globo lixo”.

Até o momento, não se sabe a motivação dos bolsonaristas para tentar invadir um órgão do governo que dizem apoiar.

Desde o fim do protesto, no início da tarde de ontem, manifestantes se recusam a deixar a via, que está interditada desde a madrugada de segunda-feira.