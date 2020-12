Baleia Rossi será o candidato de Maia à presidência da Câmara

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Começa oficialmente a disputa pelo comando da Câmara dos Deputados: o deputado federal Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, acaba de ser escolhido para ser o candidato do bloco de Rodrigo Maia (DEM-RJ) para a presidência da Casa.

Baleia Rossi irá disputar com Arthur Lira (PP-AL), candidato de Jair Bolsonaro. O nome dele já era apontado como um dos favoritos do atual presidente da Câmara, ao lado de Aguinaldo Ribeiro, também do PP.

O bloco formado na semana passada em apoio a Maia reúne onze partidos — PT, PSL, MDB, PSB, PSDB, DEM, PDT, Cidadania, PV, PC do B e Rede.O nome de Baleia Rossi teve o aval de todas as legendas.

O suspense, agora, gira em torno do nome que será escolhido para o ser o primeiro vice da chapa — e que os partidos de esquerda tentam emplacar.