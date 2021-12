Até os bolsonaristas abandonam pregação de Bolsonaro contra a vacina

O Planalto tem dados objetivos de pesquisas que mostram que os bolsonaristas espalhados pelo país defendem a vacina e até já se imunizaram.

Entre seguir a cartilha negacionista de Jair Bolsonaro, que atua para boicotar a adoção do passaporte da vacina no país e considera uma conquista pessoal até hoje não ter se vacinado, os apoiadores do Planalto ficam com a ciência.

Bolsonaro, porém, não muda o disco.