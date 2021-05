Araújo admite que governo Bolsonaro pediu a cabeça do embaixador da China

Ernesto Araújo acaba de admitir na CPI da Pandemia que escreveu a seu interlocutor na diplomacia da China para pedir a cabeça do embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming.

“Em nome das boas relações entre China e Brasil”, disse Araújo.

No fim do ano passado, o Radar mostrou que o governo chegou a usar o projeto do 5G para pressionar o governo chinês pela troca do diplomata.

No caso em questão, a fala de Araújo desmoraliza ainda mais o governo. Revela que o chanceler pediu, mas não levou. E ficou tudo por isso mesmo.