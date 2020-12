As condições do governo brasileiro para a adoção do 5G chinês

O Planalto enviou recado à China. Para o país ter alguma chance de levar o 5G, o embaixador chinês, Yang Wanming, terá de ser substituído. Como se sabe, o representante do país no Brasil tem um histórico de atritos com o governo Bolsonaro.

Em abril, respondeu duramente às acusações de Eduardo Bolsonaro sobre a condução da pandemia na China — “o deputado deve ter contraído o vírus mental”.

Na rusga mais recente, em novembro, reagiu a declarações do filho do presidente sobre o 5G chinês e falou em “consequências negativas” para o Brasil.