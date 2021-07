Apuração sobre caso Covaxin foi ‘informal’, diz Pazuello à PF

Em depoimento prestado à PF no inquérito que apura suspeita de prevaricação de Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, disse que recebeu um pedido verbal do presidente para que averiguasse a denúncia sobre irregularidades na compra de vacinas da Covaxin. A íntegra do depoimento foi divulgada há pouco pela CNN.

Pazzuelo disse não se recordar se o pedido do presidente foi feito nos dias 22 ou 23 de março e disse que repassou a ordem ao então secretário Executivo do ministério, Élcio Franco. Também essa ordem teria sido dada de maneira “verbal e pessoalmente”, segundo o depoimento.

Ele afirma ainda que alguns órgãos do ministério apontaram erros no contrato e que eles foram corrigidos. O panorama na época, disse ele aos policiais, não era de um “ambiente de gravidade” em relação ao negócio para a compra das vacinas Covaxin.

Pazuello disse que mesmo após o ok das áreas responsáveis no ministério pela análise do contrato, o presidente teria insistido para que ele fosse checado novamente. A conversa com Bolsonaro teria sido “informal”, durante um despacho “em pé”, disse ele.