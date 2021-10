Após denúncias na CPI, ANS instaura direção técnica na Prevent Senior

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 13 out 2021, 19h45 - Publicado em 13 out 2021, 19h09

A diretoria colegiada da ANS aprovou, nesta quarta-feira, a instauração de direção técnica conduzida pelo órgão na Prevent Senior.

O anúncio já havia sido feito na última semana pelo diretor da reguladora, Paulo Rebello, em depoimento à CPI da Pandemia.

Segundo Rebello, a direção não se trata de uma intervenção e nem terá poder de gestão — no entanto, um agente nomeado pela ANS irá acompanhar as atividades da operadora de saúde, bem como poderá solicitar informações à operadora.

O representante designado ficará responsável por verificar eventuais causas de anormalidades que coloquem em risco a continuidade e a qualidade da assistência prestada aos beneficiários pela Prevent Senior, além de analisar informações e definir metas a serem cumpridas pela operadora.

A Prevent Senior é investigada no âmbito da CPI da Pandemia, no Senado, por denúncias de ter realizado, entre outros procedimentos, a administração de medicamentos sem comprovação científica a pacientes com Covid-19 — o chamado ‘Kit Covid’ — e por ter fraudado atestados de óbito.