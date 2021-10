ANS tem quatro processos contra a Prevent Senior, diz diretor à CPI

Atualizado em 6 out 2021, 12h38 - Publicado em 6 out 2021, 12h33

O diretor-presidente da ANS, Paulo Rebello, declarou há pouco à CPI da Pandemia que há quatro processos administrativos e dois autos de infração lavrados contra a Prevent Senior referentes aos métodos duvidosos adotados pela empresa no tratamento de pacientes com a Covid-19. Segundo ele, os autos foram lavrados em razão de médicos da operadora terem sido obrigados por seus gestores a receitarem o chamado “tratamento precoce” contra a Covid-19, que é basicamente um coquetel de remédios comprovadamente ineficazes contra a doença.

Rebello explicou que, em razão da autonomia médica, a agência não tem ingerência sobre o que é receitado pelos médicos, mas é caso de intervenção administrativa do órgão regulador se profissionais estiverem sendo obrigados a ministrar um tratamento específico por ordens de seus superiores. O servidor deu crédito à CPI por revelar os casos assustadores sobre as práticas que vigoraram nos hospitais da Prevent. As apurações tiveram início depois que a comissão revelou no mês passado acusações de ex-funcionários contra a operadora, disse ele. O senador Otto Alencar questionou a demora da agência em agir, dado que desde o início deste ano que a imprensa noticia suspeitas de irregularidades na Prevent.