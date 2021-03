Aplicativo grátis de alfabetização soma 500.000 alunos

O aplicativo gratuito EduEdu, desenvolvido pelo Instituto ABCD, chegou à marca de 500.000 alunos cadastrados. A plataforma ajuda no reforço escolar e alfabetização para crianças com dificuldade de aprendizado. O app segue as normas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e está na lista dos top 25 app gratuitos de educação do Google Play.

“O crescimento do EduEdu reforça a preocupação de pais, professores e até alunos em um momento tão desafiador. E contribuir para uma educação mais igualitária, é neste momento, nossa maior conquista” afirma Nicolas de Camaret, diretor executivo do Instituto ABCD. O app possui avaliações e materiais didáticos de língua portuguesa, com músicas, vídeos, áudios e até um espaço socioemocional, com atividades digitais e impressas.