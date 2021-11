Apex mapeia investimentos bilionários de países árabes no Brasil

Na esteira dessa Expo Dubai, que mobilizou metade do universo político brasileiro, a Apex fechou recentemente um estudo sobre os investimentos do mundo árabe no Brasil.

Entre 2016 e 2020, o grupo de países que compõem o Conselho de Cooperação do Golfo — Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait e Omã — realizou 22 investimentos na América Latina, sendo 12 no Brasil.

No total, os árabes aportaram por aqui 1,4 bilhão de dólares. A maior parte deste recurso (83,3%) foi destinada ao projeto de exploração de petróleo e gás na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro.

No âmbito do comércio, o bloco econômico das nações árabes é o quinto maior destino das exportações brasileiras. E tem espaço para muito mais.

Segundo a Apex, há 1.526 oportunidades de negócios nos seis países do conselho, especialmente no setor de alimentos e bebidas, onde há espaço para exportação de 308 produtos. E no de metalurgia e produtos de metal: há 255 produtos com potencial de venda.