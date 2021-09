Amigos de Celso Filho falam em falha na manutenção de avião

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Cosan divulgou nota nesta terça para confirmar que Celso Silveira Mello Filho estava com a família na aeronave King Air 360 que caiu nesta terça, às 10h, em Piracicaba, causando a morte de todos os ocupantes.

Celso era acionista e irmão do presidente do Conselho de Administração da companhia, Rubens Ometto Silveira Mello.

Também estavam no avião a esposa de Celso, Maria Luiza Meneghel, seus três filhos, Celso, Fernando e Camila, o piloto Celso Elias Carloni e o copiloto Giovani Gulo.

Desde o início da manhã, amigos da família compartilhavam informações sobre problemas recentes de Filho com a empresa que realizava a manutenção do King Air 360. Um problema na troca de uma peça chamada de “governador de hélice”, há alguns meses, foi citado como algo que deverá ser levado aos investigadores do acidente.