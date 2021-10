Allan dos Santos e empresários bolsonaristas viram investigados pela CPI

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 6 out 2021, 11h48 - Publicado em 6 out 2021, 11h40

O relator da CPI da Pandemia, Renan Calheiros, anunciou há pouco que irá incluir quatro pessoas no rol de investigados pela comissão. São eles o blogueiro Allan dos Santos, dono do site de notícias falsas Terça Livre, o empresário bolsonarista Octavio Fakhoury, suspeito de financiar redes de desinformação, o diretor institucional da precisa Medicamentos, Danilo Trento, e Marcos Tolentino, suspeito de ser sócio oculto do FIB Bank.

Calheiros reafirmou que o presidente Jair Bolsonaro “com certeza será indiciado” por sua atuação na pandemia. “Nós não vamos falar grosso na comissão e ‘miar’ no relatório”, disse ele. A previsão é que o senador entregue o relatório final da CPI no próximo dia 19.