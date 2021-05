Aliado de Bolsonaro, Kassab vai visitar Lula em Brasília

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que integra a base aliada do governo Bolsonaro, tem um encontro marcado para esta quarta-feira com o ex-presidente Lula, no hotel onde ele montou seu bunker em Brasília.

Há quase duas semanas, o ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo irritou a cúpula do governo Bolsonaro ao aventar a possibilidade, em entrevista ao Valor, de o presidente ficar de fora do segundo turno em 2022, enquanto deu a presença de Lula como certa.

Na semana passada, Kassab aproveitou um encontro com a ministra Flávia Arruda, da Secretaria de Governo, para fazer um afago ao governo, como mostrou o Radar:

“Leve o nosso abraço pro presidente [Bolsonaro], pros seus colegas de ministério, que é um abraço sincero de um partido que quer ajudar, que quer ajudar o Brasil”, disse o presidente do PSD, o partido do ministro das Comunicações, Fábio Faria.