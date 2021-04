Depois de cogitar Bolsonaro fora do 2º turno, Kassab faz afago ao governo

Após o mal estar causado no Palácio do Planalto pela entrevista da semana passada, ao Valor, em que aventou a possibilidade de Bolsonaro ficar de fora do segundo turno em 2022, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, aproveitou um encontro com a ministra Flávia Arruda nesta quarta-feira para fazer um afago ao governo:

“Leve o nosso abraço pro presidente, pros seus colegas de ministério, que é um abraço sincero de um partido que quer ajudar, que quer ajudar o Brasil”, disse Kassab dirigindo-se à ministra da Secretaria de Governo, articuladora política do Planalto, que fez questão de publicar a fala nas suas redes sociais.

Os dois estavam na inauguração da sala da liderança do PSD na Câmara, no fim da tarde. Também passaram pelo local, que por sinal ficou abarrotado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que é do PSD.