Alerj marca votação do relatório do impeachment de Witzel

O relatório final da comissão que analisa o impeachment de Wilson Witzel já tem data para ser votado. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro convocou para esta quinta-feira, 17, os deputados que integram a comissão do afastamento do governador.

A data foi publicada no Diário oficial do estado nesta terça-feira, com o aval do presidente da comissão, deputado Chico Machado. Os parlamentares julgam se Witzel cometeu crime de responsabilidade.

O parecer do relator do impeachment, deputado Rodrigo Bacellar, foi concluído nesta segunda-feira e defendeu a continuidade do processo e aponta o ato de requalificação da Organização Social Unir Saúde como um dos principais motivos para o impeachment.

Witzel já está afastado – mas por determinação da Corte Especial do STJ, que a pedido da PGR tirou o governador do cargo por 180 dias.