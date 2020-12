Alcolumbre recebe apoio de colegas ao seu projeto de reeleição

Depois de um grupo de senadores divulgar nota contra a reeleição de Davi Alcolumbre no comando do Senado, agora foi a vez de o presidente do Congresso receber afagos. Desde o início da noite desta terça e ao longo desta quarta o celular de Alcolumbre não parou de tocar. Colegas de diferentes partidos manifestaram apoio ao seu projeto de reeleição, a despeito da crítica de senadores da oposição.

Há pouco, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Omar Aziz (PSD-AM) divulgou carta para defender o direito do colega a buscar um novo mandato. “Venho como senador da República manifestar meu apoio à reeleição do senador Davi Alcolumbre por entender que a tese da reeleição na democracia brasileira encontra-se consolidada diante da possibilidade e realidade da mesma nos Poderes Executivo e no próprio Legislativo, haja vista que Presidente da República, Governadores e Prefeitos, bem como Senadores e Deputados, na possibilidade de renovação de seus mandatos, gozam desta prerrogativa”, escreve Aziz.

Leia a íntegra do texto:

​

“NOTA DE APOIO À REELEIÇÃO DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE

​Venho como Senador da República manifestar meu apoio à reeleição do Senador Davi Alcolumbre por entender que a tese da reeleição na democracia brasileira encontra-se consolidada diante da possibilidade e realidade da mesma nos Poderes Executivo e no próprio Legislativo, haja vista que Presidente da República, Governadores e Prefeitos, bem como Senadores e Deputados, na possibilidade de renovação de seus mandatos, gozam desta prerrogativa.

​A democracia no Brasil vem amadurecendo com o tempo, principalmente desde a Constituição Federal de 1988, até que no ano de 1997 a Emenda Constitucional n° 16, ao dar nova redação ao § 5º do artigo 14 da Carta Magna, consagrou a possibilidade de Presidente da República, Governadores de Estado e do Distrito Federal e Prefeitos poderem ser reeleitos.

​É importante destacar que um dos princípios basilares do nosso estado democrático de direito é o equilíbrio entre os poderes e nisso também está o respeito a princípios e regras que se apliquem de forma harmônica e igualitária a todos eles, incluindo aí a possibilidade da reeleição.

​Aproveito o ensejo para destacar o trabalho árduo e incansável do Senador Davi Alcolumbre durante o seu mandato como Presidente do Senado Federal, principalmente neste difícil ano de 2020, em meio a uma pandemia global, em que o Senador com brilhante sabedoria uniu os Senadores no propósito de dar a melhor e mais rápida resposta possível por meio da votação de projetos de lei de considerável importância e que puderam aliviar os impactos causados pela pandemia do Covid-19 a milhões de brasileiros.

Brasília, 02 de dezembro de 2020

Senador Omar Aziz

Presidente da Comissão de

Assuntos Econômicos do Senado Federal”