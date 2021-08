Ações de Bolsonaro são ‘pensadas’ para tentar golpe em 2022, diz Ciro

A cúpula do PDT se reuniu nesta terça, de forma remota, para analisar a conjuntura política do país. Além de Carlos Lupi e de Ciro Gomes, parlamentares, presidentes regionais e dos movimentos pedetistas participaram.

O encontro foi aberto por Lupi, relembrando que o PDT é o partido que mais acessou a Justiça contra as ações do governo de Jair Bolsonaro. “O momento está completamente radicalizado, e por isso, estamos radicalizando de volta, mas com a Constituição debaixo do braço. Bolsonaro dissemina o medo para poder governar no caos, mas existem as ferramentas democráticas, e estamos usando todas elas. Por isso tenho defendido a prisão dele. Os crimes são muitos e diários”, diz Lupi.

Presidenciável do partido, Ciro Gomes fez uma fala para mostrar como o discurso diário de Bolsonaro com ameaças de golpe não é algo de improviso, na visão dele. “Todas as ações de Bolsonaro são pensadas e calculadas. Ele está tateando o ambiente para sentir a temperatura e tentar esgarçar todas as instituições até o limite, para desta forma tentar um golpe. É preciso ter cautela neste momento, não podemos ele deixar criar o caos, porque desta forma, ele governa com o medo da população”, afirmou Ciro.