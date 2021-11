A revolta de Fernando Morais com cópias piratas da biografia de Lula

O primeiro volume da biografia de Lula escrita por Fernando Morais mal lançou e já está dando polêmica. O autor foi às redes sociais reclamar de cópias piratas de sua obra mais recente. “Um apelo aos que receberem edições piratas do meu livro ‘Lula’: por favor copiem o endereço do remetente e me enviem. É a única maneira de saber quem são as pessoas responsáveis pelo roubo”, disse.

O biógrafo chegou, inclusive, a dar nome e sobrenome de um “companheiro” integrante da Consulta Popular, movimento social ligado ao PT e ao MST, que teria distribuído uma versão não autorizada do livro. Morais reproduziu em seu perfil no Facebook o pedido de desculpas que teria sido recebido da pessoa citada em sua postagem.

“Recebi e repassei sem dimensionar as implicações. Lamento profundamente. Apresento minhas desculpas ao Fernando Morais e vou comprar 10 livros para bibliotecas populares. É o que posso fazer para mitigar a situação”, registrou o escritor em sua página para em seguinte questionar a fonte da pirataria.

“Se vc puder informar a origem da cópia que recebeu, me ajudará muito a conter esse esbulho de que estou sendo vítima”. Esbulho, segundo o dicionário, é o ato de usurpar algo de alguém.

Um seguidor não gostou do tom do autor e pegou carona na discussão para criticar o preço cobrado pelo livro, lançado no último dia 16 pela Companhia das Letras.

“Fernando Morais, essa sua ‘cruzada’ contra a pirataria só está gerando antipatia em torno da sua obra. Eu mesmo ia comprar um exemplar – original, deixando claro – e não vou mais. E estimular o dedurismo (sic) para ferrar quem está facilitando o acesso de quem não pode pagar 75 reais pelo livro só piora tudo. Por que não conversa com o dono da editora para baratear o livro?”.