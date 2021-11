A diferença na tiragem inicial da biografia de Lula e do livro de Moro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

É de 30 mil exemplares a tiragem inicial do livro que Sergio Moro lança no começo de dezembro, “Contra o sistema da corrupção” (Sextante). Trata-se do maior número da editora para 2021.

Mas a investida do ex-juiz da Lava Jato no mercado editorial perde para o primeiro volume da biografia de Lula (Companhia das Letras), escrita pelo jornalista Fernando Morais, que teve 40 mil exemplares impressos antecipadamente e começou a ser vendido na terça-feira. Como a procura pela pré-venda da obra foi alta, e editora já começou a imprimir novos livros.

Curiosamente, o livro “A Verdade Vencerá – O Povo Sabe Por Que Me Condenam”, lançado em 2018 com entrevistas de Lula sobre sua condenação pela Lava Jato de Moro. teve a mesma tiragem inicial de 30 mil exemplares.