Jair Bolsonaro desdenhou a aposta de Gilberto Kassab, cacique do PSD, na viabilidade eleitoral do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, na corrida ao Planalto. “Pode vir. Não mete medo aqui”, disse o presidente a aliados.

Pacheco está adorando esse jogo