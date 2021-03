Quem pariu Mateus que o embale (por Felipe Sampaio)

Atribui-se inúmeras origens ao ditado popular “quem pariu Mateus que o embale”. Há quem diga que se refere à má escolha, por parte de Jesus, do cobrador de impostos Mateus para seu time de apóstolos. Fala-se também que decorre do costume machista de que a mãe seja a única responsável pelo trabalho de cuidar dos filhos.

Outra versão defende que se trata de uma corruptela do dito “quem pariu, mantém e balança”.

No final das contas, todas as explicações levam a um mesmo significado. Quem criou determinado problema que administre suas consequências e se responsabilize pela sua solução.

É bem verdade que o ato de parir, por si só, já é uma tarefa das mais dolorosas e, algumas vezes, arriscada. Triste, por exemplo, era a vida da galinha dos ovos de ouro, das Fábulas de Esopo, que repetidamente paria fortunas das quais nunca teria a chance de usufruir.

Naturalmente, somos testemunhas de que isso não é o que ocorre quando alguém resolve dar à luz uma candidatura eleitoral, seja ao Executivo, seja ao Parlamento, nos níveis federal, estadual ou municipal. Nesse caso, quem concebe o filhote não pretende perdê-lo de vista.

Nenhum outro campo da experiência humana é tão apropriado para a aplicação do ditado de Mateus como o ambiente da política. Quando a coisa dá errado, ninguém se apresenta como mãe da ideia.

Contudo, é imprescindível que os diversos segmentos da sociedade, assim como suas instituições, mantenham vivas sua memória e sua lucidez acerca dos processos políticos que se desenvolvem em seu ventre.

Todo partido, todo candidato e toda ideologia nascem com o envolvimento de algum segmento social ou econômico, que em alguns casos atua como mãe, em outros como pai, e até mesmo como parteira ou anestesista.

Afinal, conforme comprovado pelo cientista Louis Pasteur ainda no século XIX, não existe abiogênese, ou geração espontânea. Se alguém foi eleito, alguém o fecundou e o gestou.

É compreensível e até desejável que a população reveja suas escolhas e suas opiniões sempre que se decepcionar com os resultados apresentados pelos seus escolhidos para cargos públicos, assim como acontece normalmente entre patrões e seus funcionários nas empresas.

Esquisito é quando um presidente da república é eleito com dezenas de milhões de votos e, ao colocar os pés pelas mãos em todos os assuntos sob sua responsabilidade, não aparece ninguém além da sua claque que assuma a paternidade ou maternidade política.

Seria vergonha de ter participado de uma gravidez tão enganosa? Ou de ter caído em um conto do messias? Ou seria um tipo de desfaçatez equivalente à que se utilizou ao se proceder a fertilização in vitro de uma vitória de momento, que nunca teve perspectiva real de dar crias sadias?

Todas as parcelas da cidadania brasileira que ofereceram seus fluídos e barrigas para a inseminação da realidade de que reclamam hoje precisam revisitar aquele momento mágico em 2018 no qual se deu a sedução e o enlace.

Desejava-se, mais que tudo, e cegamente, o sepultamento do adversário? Almejava-se privatizações a torto e a direito? Acreditava-se na infalibilidade da gestão militar? Que Deus tudo proveria? Que a Terra é plana? Que não haveria corrupção e clientelismo? Não haveria velha política nem centrão? Mais armas e menos florestas? Mais baladas e menos solidariedade?

Como diziam os antigos, “quem pariu Mateus que o embale”.

Felipe Sampaio escreve no Capital Político. Ele é colaborador do projeto Centro de Soberania Clima e Desenvolvimento Sustentável; Ex-Secretário Executivo de Segurança Urbana do Recife (2019-2020); chefe da Assessoria de Relações Institucionais do Ministério da Segurança Pública (2018);e Chefe da Assessoria de Projetos do Ministério da Defesa (2016 – 2018); Assessor Especial do Ministro da Reforma Agrária no governo Fernando Henrique Cardoso; consultor em desenvolvimento sustentável, regional e em programas governamentais e multilaterais, em Ongs e empresas; palestrante e autor de publicações em fóruns no Brasil e no exterior.