Os militares vão às compras

Por Ricardo Noblat.

Não fosse a pandemia que devolveu à miséria milhões de brasileiros e detonou as contas públicas, certos gastos do governo, especialmente das Forças Armadas com seus 370 mil homens, talvez não despertassem tanta atenção, ficando tudo por isso mesmo.

Mas despertam, e vai-se fazer o quê? A conta com alimentação do governo federal no ano passado cresceu e bateu na casa dos R$ 1,8 bilhão. Só com leite condensado foram gastos R$ 15,6 milhões, dos quais R$ 14,2 milhões pagos pelo Ministério da Defesa.

Sabe-se agora que os militares garantiram para seus churrascos 700 mil quilos de picanha, e 80 mil cervejas puro malte. Algo como R$ 84,14 o quilo da carne e R$ 9,80 por cerveja. Os prestadores de serviços ao governo costumam pesar a mão nessas horas.

De mais a mais, vida de militar é tão dura que alguma compensação é mais do que compreensível. A Academia Militar das Agulhas Negras, do Exército, foi obrigada, por exemplo, a pagar R$ 26.333 por cada bicicleta especial de triatholon que comprou.

Pedalar faz bem à saúde. Pedalar só fez mal à presidente Dilma Rousseff.