Bolsonaro está certo ou errado em usar órgãos do governo e do Estado para livrar seus filhos de encrencas com a Justiça? – perguntou este blog no Twitter.

Respostas de 5.220 leitores:

Está certo – 10,1%

Está errado – 89,9%