Até tu, Michelle?

Não está fácil para ninguém, muito menos para Jair Bolsonaro, o presidente acidental do Brasil.

Sem vacina, sem avião de grande porte para socorrer Manaus, sob ataques de todos os lados, só faltava ele…

Não falta mais. A primeira-dama Michelle Bolsonaro o criticou e também a Carlos, o vereador, conhecido como Zero Dois.

No post da live de Bolsonaro das quintas-feiras, Michelle escreveu no Instagram:

“LIVE QUE NÃO TEM ACESSIBILIDADE @jairmessiasbolsonaro não merece curtida. Respeito (Carlos) pela comunidade surda”.

A live da última quinta-feira no Facebook teve tradução em libras, mas no Instagram a tradutora acabou cortada por causa do formato da imagem na rede social.

Carlos é filho do primeiro casamento de Bolsonaro, portanto, enteado de Michelle que é a terceira mulher do atual presidente.

A maioria dos internautas saiu em defesa de Bolsonaro, criticando Michelle.

“Criando problemas desnecessários…fala diretamente com o Carlos e resolve no particular…não gostei não! Como se isso fosse um crime!!!”, escreveu o perfil @aleazevedo13.

A internauta @gracianecolares considerou o comentário de Michele desnecessário: “Se tivesse interesse em ajudar, era só direcionar a comunidade surda para o Youtube, mas preferiu vir aqui expor o marido e o enteado, que com certeza fez sem querer, sem perceber. Mas seu comentário cheio de maldade foi totalmente querendo!”