O diálogo inesperado entre o Gil, ex-BBB, e o BC

Um diálogo inesperado aconteceu nesta semana nas redes sociais, chamando a atenção da população para um cargo que tem sido ocupado pela elite brasileira nas últimas décadas, desde a sua criação em 1964: o posto de presidente do Banco Central.

O ex-BBB Gilberto, que não ganhou mas fez um enorme sucesso, perguntado sobre o sonho da sua vida, respondeu:

“Ser Presidente do Banco Central. Seria extraordinário. A emissão de moeda, o estudo do mercado financeiro. A moeda influencia vários fatores, como desemprego e inflação. Eu sou apaixonado, não é minha área de pesquisa hoje mas eu tenho muito prazer de estudar e falar”.

A resposta do Banco Central do Brasil veio em seguida, nas redes sociais: “Ficamos felizes em saber do seu sonho de fazer parte do BC! Ficaremos alegres em contar com o seu vigor em nossa equipe. Seguimos juntos falando de economia aqui. Para quem não acompanhou o “reality show” uma explicação. Gil é economista. Ele faz doutorado em economia na Universidade Federal de Pernambuco.

Mesmo assim, o que ele falou nunca foi dito por um participante do programa nos últimos 21 anos. O BC foi rápido em aproveitar uma chance de ser pop.