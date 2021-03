Quem está por trás da placa de genocida

Um dos cinco militantes detidos na Praça dos Três Poderes, nesta quinta-feira, 18, após levantar uma faixa contra o presidente Jair Bolsonaro chamando-o de “genocida”, hostilizou o ex-ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Trata-se de Rodrigo Grassi Cademartori, o Rodrigo Pilha. Ele foi assessor da deputada Érika Kokay (PT). Acabou pedindo demissão após uma revelação de VEJA, em 2014 – ele foi ao Rock in Rio enquanto estava de licença médica do seu cargo na Câmara.

Nesse mesmo ano, Rodrigo Pilha ofendeu Joaquim Barbosa chamando de “autoritário”, “projeto de ditador” e “tucano” na saída de um bar, em Brasília. Acompanhado de outros militantes, Pilha se mostrava ressentido com as condenações do escândalo do mensalão do PT. Barbosa foi indicado para o cargo de ministro do STF pelo ex-presidente Lula.