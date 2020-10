Polícia Federal prende traficante internacional de pessoas no Acre

Uma cooperação entre a Polícia Federal e órgãos de investigação internacional – setor de Imigração e Fiscalização Alfandegária (ICE) e Investigações de Segurança Interna (HSI) dos Estados Unidos – levou à prisão de um egípcio-libanês, que era traficante de pessoas no Acre.

No dia 11 de outubro, segundo o ICE, a PF recebeu uma denúncia anônima sobre o paradeiro de Hussein Mohamed Sobbih Fatouh e um grupo de nove cidadãos iemenitas, que estariam na cidade de Assis Brasil, no Acre.

Acionado, a ICE e a HSI verificaram as identidades e as rotas de viagem anteriores dos iemenitas. Exceto um deles, todos foram previamente encontrados e inscritos no Programa de Alerta de Migração Transnacional de Identificação Biométrica da ICE (BITMAP) no Panamá, Colômbia, Equador e Peru.

Sobbih Fatouh, que estava morando no Brasil, viajava frequentemente para o Peru e integrava uma organização de tráfico humano de estrangeiros, que também age em território brasileiro.

A investigação foi realizada pela Polícia Federal, a ICE e a HSI, com apoio do Programa de Alerta de Migração Transnacional de Identificação ICE (BITMAP), e da representação da Interpol que é conduzida pela PF em Brasília.

Na cooperação, bancos de dados biométricos são preenchidos, com dados coletados de estrangeiros de interesse especial, criminosos violentos, fugitivos e terroristas ou suspeitos de práticas ilícitas.

A ação mostra que a PF segue utilizando a cooperação policial internacional, numa política de intensificar o combate aos crimes com características transnacionais.