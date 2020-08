Operação da PF contra tráfico apreende celular com controle de bens

As buscas e apreensões da Operação Pavo Real, deflagrada nesta quinta-feira, 27, pela Polícia Federal para desarticular organização criminosa dedicada à lavagem e ocultação de bens obtidos através do tráfico internacional de drogas, apreendeu um celular com o controle patrimonial da quadrilha, com imagens de imóveis, carros e valores.

A apreensão deste catálogo de bens ilegais adquiridos com dinheiro do narcotráfico foi comemorada pela PF porque o órgão tem focado na prisão de lideranças e na descapitalização das quadrilhas nacionais e internacionais. O nome da operação, Pavo Real, faz referência à alcunha pelo qual é chamado o chefe do tráfico, Jarvis Gimenes Pavão, conhecido em outros países.

Segundo a coluna apurou, o celular, apreendido com as imagens do patrimônio, seria de um dos membros da família de Pavão. Oficialmente, a PF informa que estão sendo cumpridos 21 mandados de prisão e 67 mandados de busca e apreensão, nos Estados de Rondônia, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal – expedidos pela 3ª Vara da Justiça Federal em Porto Velho.

A Polícia Federal ainda informa que a Justiça Federal determinou o bloqueio de mais de “R$ 302 milhões das contas de 96 investigados, entre pessoas físicas e jurídicas, e a suspensão da atividade comercial de 22 empresas utilizadas pela organização criminosa para a movimentação dos valores ilícitos”.

As investigações começaram em 2019 e, a partir das apurações, foi identificado que a organização criminosa ocultava patrimônios adquiridos pelo tráfico internacional de drogas através dos familiares do investigado, incluindo a esposa, mãe, padrasto, filhos, genros, irmãos e sobrinhos, todos agora com prisão decretada.

A operação é tão grande e importante que a Justiça determinou o sequestro de 17 veículos de luxo, com valores individuais de mercado superiores a R$ 100 mil e cerca de 50 imóveis que ultrapassam a quantia de R$ 50 milhões. O celular com as fotos poderá levar a apreensão de mais bens da quadrilha internacional.