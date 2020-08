PF prende 21 ligados a megaesquema de tráfico internacional de drogas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal cumpre na manhã desta quinta 21 mandados de prisão e 67 de busca e apreensão contra integrantes da organização criminosa chefiada pelo megatraficante Jarvis Gimenes Pavão, um dos maiores fornecedores internacionais de cocaína do Brasil, que controlava o esquema de dentro da prisão.

As buscas ocorrem em Rondônia, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal. O objetivo da Operação Pavo Real é desmantelar financeiramente a organização criminosa dedicada à lavagem e ocultação de bens, direitos e valores obtidos através do tráfico internacional de drogas, efetivando a prisão de seus líderes e o sequestro dos seus bens.