O que indica o posicionamento de Anitta na política

A cantora Anitta sinalizou, em conversa com um internauta, que votará em qualquer candidato contra o presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.

“Se tem 15 candidatos não tem só 2… eu vou estudar cada candidato e votar e apoiar o que mais me representa… nas últimas foi a Marina Silva, por exemplo. O foco é seguir com sangues nos olhos contra o louco da cabeça que está no comando hoje”, disse a cantora.

Ao indicar que votou em Marina Silva em 2018, ganhou um afago da presidenciável: “Anitta indica o parâmetro”. Os destinos do Brasil não se reduzem a nomes de candidatos. Devemos tomar nossas decisões em torno de um projeto de país”.

Marina Silva completou: “Anitta, os intolerantes não suportam uma mulher com sua potência e coragem! Feliz por nosso projeto ter sido uma alternativa p/ vc”.

Mesmo que uma frente ampla contra Bolsonaro esteja longe de acontecer, fica claro que o debate sobre o período eleitoral do ano que vem será antecipado. Será uma eleição de posicionamentos públicos.